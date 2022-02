Luta pela vida: ex-jogador Pelé é novamente internado em São Paulo para tratar tumor

O rei do futebol Édson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 80 anos, está novamente internado, em São Paulo. O anúncio foi feito pelo próprio Pelé em suas redes sociais, na noite na noite desse domingo (13).

Ele disse que estava sendo de novo internado para dar continuidade ao tratamento contra um tumor de cólon. Na postagem, ele comentou sobre o Super Bowl LVI, entre Rams x Bengals, valendo o título da temporada 2021 da NFL.

“Amigos, como tenho feito mensalmente, eu estou indo para o hospital continuar meu tratamento. Tomara que tenha pipoca, para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar de meu amigo @tombrady não estar jogando. Obrigado por todas mensagens de carinho”, disse o rei do futebol.

Em setembro do ano passado, já com 80 anos completados, Pelé foi submetido a uma operação na qual removeu um tumor do cólon e por um mês precisou ficar internado em observação. Desde então, tem sido hospitalizado mensalmente para realizar sessões de quimioterapia. É a terceira vez que o Rei vai ao hospital para o procedimento; em dezembro e janeiro o ex-jogador de futebol esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.