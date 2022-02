Mãe de Marília Mendonça faz desabafo comovente sobre saudade da filha

Ruth Moreira usou as redes sociais para desabafar. A mãe de Marília Mendonça postou um relato comovente nos Stories do Instagram para falar da saudade que sente da cantora, que morreu em um trágico acidente aéreo em novembro do ano passado.

“Boa tarde. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim“, iniciou ela, completando:

“Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu camarim. Aqui na mesa está faltando ela, é, a saudade dela está doendo em mim”.

Murilo Huff se revolta com famosos que usam o nome de Marília Mendonça

Ex-namorado de Marília, Murilo Huff se revoltou com as pessoas que desejam fazer fama com o nome da sertaneja, que morreu em novembro do ano passado após um acidente aéreo.

Em entrevista para o podcast PodPah, o famoso defendeu a sertaneja e relembrou uma entrevista para o Fantástico, na Globo.

“No primeiro momento, falei: ‘Não, impossível!’. Só que aí pensei, se não falar, qualquer zé ruela vai vir aqui falar. Se as pessoas que são próximas dela não falarem agora, eles vão procurar alguém que não tinha nada a ver, que vai falar e vai querer aparecer. Como não fiz isso com ela, não aceito que ninguém faça!”, disse Murilo.

“É natural você criar uma casca, uma blindagem, ela era dessa forma. Não era qualquer um que conquistava a amizade dela, não! Vejo cada coisa! É que não gosto de comentar, não cabe a mim ficar falando. Não tinha condição de dar aquela entrevista! Acredite, existe este tipo de pessoa, que até em cima da morte de alguém quer aparecer”, completou.

“Fico com muita raiva quando vejo alguém que não tem nada a ver com a história, que não conhecia ela e quer ficar falando na mídia, dando entrevista. A Marília era de poucos amigos, era fechada nesse sentido, tinha um bloqueio para amizade. Pensa, ela fez sucesso muito nova, muita gente se aproxima de você por interesse”, declarou.

Rumores

Ainda na entrevista, o sertanejo disse que não usou o dinheiro da ex-parceira para investir em sua carreira. Murilo é pai de Leo, filho de 1 ano com Marília.

“Quando postei minha foto com o meu primeiro ônibus, todo cantor sonha em ter um busão com a sua cara, teve um comentário, nunca esqueço, foi a primeira vez que chorei por causa disso”, relembrou o famoso.

“O tanto que eu ralei para conquistar, e a pessoa comentou assim: ‘Com a Marília bancando é fácil’. A Marília nunca gastou um centavo na minha carreira! O único apoio que ela me deu foi me incentivando e gravando comigo, estranho seria se ela não fizesse”, completou Huff.