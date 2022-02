Mãe pediu para Abravanel “tomar cuidado” com o que fala da família

Cintia e Ligia Abravanel, mãe e irmã de Tiago Abravanel, respectivamente, voltaram a comentar sobre a relação do ator com o avô, Silvio Santos, e as tias. Confinado no BBB22, Tiago já contou uma série de vezes sobre sua relação conturbada com a família do Dono do Baú.

Em entrevista ao Hugo Gloss, Cintia contou que deu dois conselhos ao filho antes de ele ser confinado no programa da Globo: se divertir e tomar cuidado com o que falaria sobre a família.

“Ele disse pra mim: ‘Mãe, já vou te avisar que não vou mentir’. Eu falei: ‘Você não precisa mentir, é a forma como você vai contar coisas e tem coisas que não precisa falar’. Da nossa família. Então não minta, não precisa mentir, mas tome cuidado com o que fala porque ele não é o artista da família, a família é artista. Então vai esbarrar na tia, no avô…”, disse a filha do comunicador.

No início do mês, Tiago chocou o Brasil ao revelar, no BBB22, que a relação de avô e neto com Silvio Santos nunca existiu, e que isso o feriu por muito tempo. Na ocasião, o ator chegou a comentar também sobre Patrícia Abravanel, e alegou que ela nem devia ter seu número de telefone.

Sobre o tema, Cintia contou que Tiago conviveu mais com a família de seu ex-marido: “O que não pode esquecer é a minha vida, que também é pública e todo mundo sabe que eu com 13 anos perdi minha mãe, que eu não fui criada por meu pai, então consequentemente quando meus filhos nasceram já era assim minha vida.”

Já Ligia, irmã do ator, pontuou: “Ele [Silvio Santos] nem tinha tanto tempo de ser um avô. Graças a Deus, a gente tinha o avô do outro lado, super presente. Acho que por muito tempo foi doído lidar com a pressão do público em esperar o avô que a gente não tinha e não saber responder que a gente não tinha esse avô que as pessoas esperavam.”

Clã Abravanel

Cintia e Ligia também garantiram que os relatos de Tiago não abalaram a família Abravanel. A matriarca contou que, assim que assistiram à cena do BBB22, as irmãs e Íris Abravanel, esposa de Silvio, entraram em contato para tranquilizá-la:

“Elas enviaram áudio, falando: ‘Ci, fica tranquila, que ele não falou nada demais. O papai é assim mesmo. Ele nunca foi no aniversário da neta. Você conhece o papai’. Elas ficaram preocupadas com o que eu estava sentindo da repercussão disso. Então realmente não tem nada demais. É uma família normal. Isso que talvez incomode o público, porque talvez gostariam que fosse essa família idealizada e é uma família normal.”