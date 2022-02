Mãe, psicóloga, empresária e Miss: conheça a representante do AC no Concurso Belezas do Brasil em RN

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Natural de Rio Branco, Andressa Jamylle, de 34 anos, é a representante do Acre na etapa nacional do Concurso Belezas do Brasil, que acontece esse ano em Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com acreana, a noite do desfile para coração acontece no dia 21/07, com transmissão ao vivo no canal da Casting Misses no YouTube. Em entrevista ao site ContilNet, Andressa revelou como estão sendo os preparativos e a rotina.

“Vamos ter várias etapas nesta trajetória até o dia, estou preparando vídeos e fotos que serão avaliados para pontos preliminares. E estou focada na dieta, treinos para melhorar a performance, com uma vida mais saudável, acredito que vida saudável e cuidar do corpo, alma e mente, os três andam juntos. O processo precisa ter o equilíbrio pois esse concurso não é uma análise de padrões e sim de perfis.

“Tenho que intercalar a correria da preparação com o trabalho, sou psicóloga, mas atualmente não estou atuando na área, sou empresária e desenvolvo um trabalho nas redes sociais com divulgação de algumas marcas aqui em Rio Branco -AC, e ainda tenho que dar conta de cuidar da família. Mas como sempre amei uma vida agitada, estou amando essa nova fase da vida, e aceitei esse desafio de trazer o título ao Acre de BELEZA DO BRASIL 2022. Garanto dar o meu melhor”, comentou a Miss.

O concurso que a acreana participa libera a inscrição para mulheres com filhos e faixa etária até 35 anos. Ao ContilNet, Andressa contou estar realizada com a nova experiência, e também sobre a admiração das filhas, Giovanna e Alice. “Alice é baby, ainda não entende nada kkkk… Mas a Gigi fica muito feliz, toda orgulhosa da mamãe dela ❤️😂”.

Sob a coordenação de Lucas Ly, a acreana busca parcerias para procedimentos estéticos em busca do titulo nacional. Para quem desejar entrar em contato com a Andressa, segue o perfil e chama no direct: @andressajamyllee

Este colunista deseja sucesso, e já estamos na torcida!