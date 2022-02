Maíra Cardi entra em live de Leo Picon e alerta processo contra Jade

Leo Picon, 25, foi colocado em uma saia justa por Maíra Cardi, 38, durante uma transmissão ao vivo feita no Instagram nesta madrugada de quarta-feira (9). O influenciador, empresário e irmão de Jade Picon, 20, participante do BBB 22 (Globo), conversava com os seus seguidores até receber uma mensagem da esposa de Arthur Aguiar, 32, nos próprios comentários da live: “Léo quero falar com você urgente”.

A empresária e ex-BBB solicitou o pedido para aparecer na transmissão e foi aceita por Picon, que não fazia ideia do que estaria por vir. Cardi foi direto ao ponto e afirmou que o perfil de Jade compartilhou uma acusação grave contra Arthur de praticar gaslighting, uma forma de abuso psicológico.

“Queria falar com você uma coisa bem séria, mas vou aproveitar pra falar aqui mesmo. O jogo, nada tem a ver com a vida aqui de fora, a gente sabe. Uma coisa é lá dentro e outra é aqui fora, e o pessoal que administra o perfil da sua irmã fez uma publicação agora pouco acusando o Arthur de uma doença psíquica muito grave e isso é uma coisa muito grave”, começou ela.

“Uma coisa é o jogo e outra coisa é a vida aqui fora da sua irmã. Ela não está sabendo que isso está acontecendo, ela não tem nada a ver com isso, não tem culpa e acredito que não concordaria”, completou.

Surpreso com a acusação, Leo Picon rebateu dizendo que nada tinha a ver com a equipe de redes sociais da irmã. “Temos uma denúncia então. Com certeza eu passo esse recado. Eu vi a publicação, inclusive vi antes de ser publicada no perfil dela. Eu nem sabia que gaslighting era algo desse tipo”, respondeu.

A postagem original foi feita no perfil da psicanalista Manuela Xavier nas redes sociais. A profissional, que é conhecida por produzir conteúdo na internet, compartilhou uma série de imagens que falavam sobre a “intuição” de Jade Picon com Arthur Aguiar.

Xavier acusou o esposo de Maíra Cardi de praticar manipulação e violência psicológica com as mulheres. “Jade, guiada pela sua intuição de uma mulher que sente o cheiro do homem pronto a dar o bote, indicou Arthur ao paredão (…) Já está confiante, sua intuição diz que ela está no caminho certo, que agiu como precisava agir, rompendo com um homem que ela percebeu que a usava”, dizia os posts feitos pela psicanalista. “É preciso ouvir as mulheres e legitimar as denúncias das mulheres”.

Após a fala de Cardi, a psicanalista disse que gaslighting não é uma doença e ainda afirmou que a influenciadora estava passando mico. “Nunca vi uma imagem valer tanto milhões”, alfinetou.

De volta para a conversa de Leo Picon e Maíra Cardi, a empresária disse ainda que a postagem de autoria de Manuela Xavier é caluniosa e reforçou dizendo que acusação como essa é crime, e portanto, os administradores do perfil da Jade Picon estava compactuando com isso de alguma forma. Mas rapidamente o conteúdo foi excluído da página da participante do BBB.

Para lidar com a situação constrangedora, Leo Picon brincou dizendo que não acreditava que Jade iria presa e tentou descontrair a tensão. “Vai dividir a cela de cadeia com o Monark”, disse. Cardi comentou sobre o jeito “bem-humorado” de Picon e rebateu dizendo que ela também é da paz e do amor.

“Eu sou assim também. Fiquei preocupada de verdade com ela [Jade] porque ela está lá dentro e não sabe o que está acontecendo e isso é crime. Uma coisa é a bagunça lá dentro, outra coisa é ela cometer um crime aqui fora. Aí muda tudo”, completou a empresária.

Maíra Cardi ainda colocou sua advogada para falar na live e a profissional explicou para Picon e as 1– mil pessoas que acompanhavam a transmissão que a autora da postagem tem milhares de processos na Justiça, e que o caso serve como de alerta e orientação. “A gente não pode usar as redes sociais como terra sem lei. Calúnia, difamação e injúria são punidos tanto na esfera criminal como na civil.”

REPERCUSSÃO

A postagem feita pela psicanalista seguida por 369 mil pessoas no Instagram acabou dividindo opiniões entre os seus próprios seguidores, que fizeram questão de expressar seus pontos de vistas nos comentários da publicação.

“Desculpa, Manu, eu sempre concordo contigo, mas nessa não dá. Em nenhum momento ele mentiu ou distorceu os acontecimentos, como todos que o atacaram ontem fizeram. Jade traiu a confiança de um possível aliado, querendo mostrar pra uma pessoa que a detesta -abertamente- que ela é de confiança. Não dá pra defender, ela foi contraditória, deu um tiro no pé”, rebateu uma seguidora.

“Eu adoro seu conteúdo, mas acho que você viajou aí, achei nada a ver. A amizade da Jade com Arthur lá dentro não tem nada a ver com as traições dele aqui no passado. Não confunde”, escreveu outra. “Perfeito!!! não consigo entender como as pessoas se deixaram levar e acreditaram nele”, concordou uma internauta.

“Delícia ler isso depois de ver tanta gente massacrando a menina sem ao menos tentar entender! Espero que a equipe dela salve isso e mostre pra ela quando sair. Vai ser um conforto em meio a tanta coisa ruim”, respondeu outra pessoa.

“A casa caiu”, brincou Leo Picon após encerrar a live com Maíra Cardi. O influenciador resolveu fazer uma série de Stories em seu Instagram para explicar o que de fato aconteceu, e também defender a irmã. “Eu estou indo dormindo, já deixei a missa contada. A pior coisa é ir dormir e acordar amanhã com uma história mal contada”, disse. “Minha família ficou puta comigo, fui expulso do grupo da família”.

Já Maíra Cardi também usou da mesma ferramenta para elogiar Leo Picon e dizer que não irá mais seguir com o processo contra o perfil de Jade, mas sim o da pscinalista Manuela Xavier. “Eu precisava dar esse recado e ele foi muito bacana”, afirmou. Segundo ela, os dois vão se encontrar pessoalmente para falar sobre o ocorrido.