Mais de 500 servidores da Educação podem ter pagamento bloqueado no Acre; entenda

A Secretaria de Estado de Educação (SEE), divulgou uma lista nesta segunda-feira (14) com mais de 500 nomes de professores que e outros servidores do órgão que estão com pendências na atualização cadastral presencial/2022.

Os servidores que estão com o nome na extensa lista, devem comparecer, impreterivelmente, até o dia 15 de fevereiro à Coordenação de Vida Funcional/SEE ou na Representação da SEE de seu respectivo município, para cumprimento da obrigação.

Caso não compareçam, poderão ter o bloqueio dos dos pagamentos referentes ao mês de março.

A lista completa pode ser acessada no Diário Oficial das páginas 6 à 13.