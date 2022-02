Major Rocha, eventos suspensos, transporte público e mais: veja o que foi destaque nesta quarta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quarta-feira (2) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Major Rocha recebe alta médica em SP e deve voltar ao AC nesta quinta-feira

Após mais de um mês da cirurgia de urgência para retirada de vesícula, feita no dia 26 de dezembro do ano passado, o vice-governador do Acre, major Wherles Rocha, recebeu alta médica do hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, no último dia 29 de janeiro. A informação foi confirmada pela deputada federal e irmã dele, Mara Rocha, na última terça-feira (01). Veja mais.

Justiça obriga Rio Branco a conceder gratuidade no transporte público à pessoa com dificuldade de locomoção

A Justiça de Rio Branco acatou liminar a favor de um homem com dificuldades de locomoção para receber o cartão de gratuidade no transporte público. Segundo processo, o homem, que está em busca de tratamento, já utilizava o benefício, mas ao realizar a atualização dos dados, suspenderam seu cartão alegando que a situação do autor teria sido revertida. Saiba mais.

Alerta de desmatamento cresce na Amazônia, mas AC apresenta cenário positivo em relação a outras unidades

Mesmo a Amazônia Legal registrando em janeiro de 2022 os maiores alertas de desmatamento do mesmo período nos últimos 7 anos, o Acre tem um cenário considerado positivo em relação a outras unidades da região. Leia na íntegra.

Rio Branco digital: Bocalom institui sistema que promete digitalizar administração pública

A prefeito Tião Bocalom (PP), instituiu por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (2), o Sistema Rbdoc. Um sistema que vai modernizar os arquivos de toda a administração municipal de Rio Branco. Saiba mais.

Gladson determina suspensão de eventos com público superior a 300 pessoas até final março

O governador Gladson Cameli suspendeu a realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares. A medida vale a partir deste mês de fevereiro e foi decretada no Diário Oficial, edição desta quarta-feira (2). Veja mais.