Máquinas pesadas são usadas para reforçar o trabalho de limpeza em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), tem se esforçado para realizar todo o trabalho de limpeza pública da capital. Para reforçar ainda mais esses serviços, após a realização de um processo licitatório agora no início de fevereiro de 2022, ocorreu a contratação de máquinas pesadas.

Foram adquiridas cinco pás carregadeiras, nove retroescavadeiras, dez caçambas e quatro caminhões carga seca. Com esses equipamentos é possível realizar trabalhos de limpeza geral, retiradas de entulhos, desobstrução de córregos, valas e boca de lobo que cortam vários bairros da cidade.

Além disso também foi feita a manutenção de equipamentos que estavam parados há mais de dois anos, como trator roçador, que viabilizam e proporcionam mais agilidade durante os serviços, principalmente do programa Cidade Limpa, Povo Desenvolvido.

Com esse reforço na contratação de máquinas pesadas, a SMCCI consegue atender melhor os 230 bairros de Rio Branco, seguindo o cronograma de limpeza pública, em ruas, parques e praças. Também é importante lembrar e ressaltar que a Secretaria também reforça a parceria com a população, pedindo para evitar o descarte inapropriado de lixo.

Para o secretário Municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, a locação das máquinas é uma forma de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores, já que ajuda na manutenção da cidade limpa e organizada.

“Este é um processo muito importante. Esses equipamentos nos auxiliam, e muito, no trabalho de limpeza geral da cidade. Era o que estava faltando para melhor atender as demandas da comunidade, apresentando um melhor tempo de resposta e assim nossas equipes trabalham com a certeza de apresentar um bom resultado, satisfazendo os anseios dos moradores,” explicou Lira.