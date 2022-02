Marcio Bittar: ‘Ou resolvemos essa questão ambiental do Acre ou morreremos pobre, sem futuro’

Durante sua participação na Câmara Municipal de Rio Branco, o senador Marcio Bittar defendeu o crescimento econômico do Acre e voltou a falar sobre a pauta ambiental. Segundo ele, as ações humanas não são as responsáveis por mudar o clima no mundo.

Para ele, a Amazônia tem muito entraves ambientais que atrapalham o desenvolvimento econômico. “Ou resolvemos essa questão ambiental do Acre ou não temos futuro, morremos pobre. Eu não tenho tido capacidade de fazer isso progredir, preciso que outros parlamentares façam também. Eu tô afirmando aqui: o homem não muda o clima do planeta, se alguém duvida, estude, se informe, se abra para o debate, essa visão equivocada está nos penalizando”, disse.

Bittar finalizou seu discurso falando sobre a necessidade que o Acre tem de sair da dependência do Estado. “O grande salto para o Acre é criar a independência econômica, sair da miséria, porque aí sim, vai ter arrecadação própria”.