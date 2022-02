Marlus Viana, ex de Paulinha Abelha, desabafa: “É muita dor”

O cantor Marlus Viana, ex marido da cantora Paulinha Abelha, que morreu nesta quarta-feira (23/2) aos 43 anos de idade, esteve presente no velório realizado em Aracaju. Abalado com a perda da ex-mulher e companheira de Calcinha Preta, com quem foi casado por 12 anos, desabafou.

“É uma lacuna muito grande, um buraco muito grande, é muita dor. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente não entende, mas uma hora, quem sabe, a gente vai entender. Uma pessoa muito boa, a melhor pessoa que já conversei na vida. Nunca presenciei nada igual”, afirmou.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!