Mazinho coloca seu nome à disposição do MDB para concorrer ao governo do Acre

Após anunciar seu interesse por uma vaga na Câmara Federal, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, usou um dos grupos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – partido que integra – no WhatsApp para dizer que seu nome está à disposição da sigla para ser o pré-candidato ao governo em 2022.

“Meus amigos, me sinto preparado para levar as melhores propostas aos acreanos. Um candidato a governo tem que ter a sensibilidade em saber debater os problemas gerais do nosso Estado. Me sinto preparado para discutir e resolver os problemas da educação, saúde, segurança pública, produção agrícola incluindo do pequeno ao grande produtor, além de garantir a classe empresarial nos setores do comércio e indústria incentivos fiscais no objetivo de gerar emprego e renda de verdade”, escreveu Serafim.

Mazinho elogiou os trabalhos executados por outros emedebistas à frente do executivo acreano e disse que sua experiência como prefeito de Sena o capacita para a missão de governar o Estado.

“O MDB já governou o Acre com Nabor Junior e Flaviano Melo e deixou seu legado de desenvolvimento construindo conjuntos habitacionais, infraestrutura de água e esgoto e garantiu apoio à produção agrícola que abastecia até o estado de Rondônia. Queremos esse trabalho sendo realizado novamente com mais eficiência”, destacou.

“Após cinco anos à frente da prefeitura de Sena Madureira tenho aprendido como gerir a máquina pública em benefício da sociedade. Vejo que o Acre tem necessidade de renovar na política com um olhar visionário. Por isso, me sinto preparado”, continuou.

O fato é que, além de Mazinho, o MDB também tem como possível pré-candidato ao governo o vereador Emerson Jarude, que já ganhou destaque nas pesquisas sobre intenções de voto.

A relação de Mazinho com o MDB tem sido alvo de inúmeras discussões nos bastidores da política. O que se comenta é o interesse do prefeito de Sena de sair da sigla e ingressar no Partido Social Democrático (PSD), do senador e pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão – um dos seus maiores apoiadores.