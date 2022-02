Menina que degolou a tia em Feijó pode ter envenenado a vítima horas antes

O assassinato da dona de casa Maria Antônia de Souza Abreu, morta degolada aos 38 anos de idade, na semana da passada, à medida que as investigações avançam, revelam ainda mais detalhes sórdidos envolvendo o crime. Nesta terça-feira (1), a Polícia Civil divulgou informações de que antes de degolar a tia a faca a autora do crime, uma menina de 14 anos, a envenenou com produtos químicos destinados ao envenenamento de ratos.

A informação foi dada pelo delegado responsável pelas investigações do caso, Raildon Ferreira. A autoridade policial disse que a Polícia Civil obteve provas de que a menina adquiriu o veneno antes de cometer o assassinato. “Objetos parecidos com o produto foram apreendidos e encaminhados para pericia”, disse o delegado. “O aparelho celular da menina apreendido revelou uma mensagem enviada a uma pessoa das suas relações informando a aquisição do veneno para poder praticar o crime com mais facilidade”, revelou o delegado.