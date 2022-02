Menino de 2 anos morre em piscina de casa durante festa de aniversário

Um menino de 2 anos morreu afogado na piscina durante a festa do próprio aniversário em Catalão, no sudeste de Goiás, a 260 km da capital. Familiares tentaram socorrer o menino e o levaram ao hospital, mas ele não resistiu.

A comemoração de aniversário ocorreu na casa do avô da criança. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil de Catalão, o avô da criança disse que, no momento do afogamento, a família estava reunida e organizava a comemoração do aniversário do menino.

De acordo com a Polícia Civil, o avô também disse que tudo aconteceu muito rápido, em menos de dois minutos.

Ao perceber que o neto estava afogado na piscina, segundo a investigação, o avô correu para socorrê-lo. Em seguida, ele retirou o menino da água e o levou ao hospital.

O menino teve uma parada cardíaca, e os médicos tentaram reverter a situação, mas a criança acabou morrendo.

Um inquérito policial deve ser instaurado para apurar como a criança se afogou. O corpo do menino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).