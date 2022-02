Militares do Giro apreendem entorpecentes no Parque das Palmeiras, em Rio Branco

Uma equipe do Grupo de intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreenderam entorpecentes na noite desta sexta-feira, 18, no bairro Parque das Palmeiras.

Durante o patrulhamento na travessa Inglaterra, os policiais avistaram um indivíduo em fundada suspeita que, ao notar a presença da guarnição, se livrou de alguns objetos e tentou adentrar em um comércio. Ao ser realizada a busca pessoal foi encontrada com ele a quantia de R$ 93,00 em dinheiro.

Após buscas no local, foi localizado um recipiente contendo 15 tabletes de uma substância, possivelmente maconha, e três sacos que continham: em dois deles, 68 trouxinhas pequenas de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, e no terceiro, cinco trouxas maiores com a mesma substância.

Os policiais encaminharam o autor, juntamente com o material entorpecente, à Delegacia de Flagrantes (Defla), para que fossem tomadas as medidas cabíveis.