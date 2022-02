Ministro da Educação Milton Ribeiro desembarca no Acre nesta quinta-feira

O ministro Milton Ribeiro (Educação) desembarca no Acre nesta quinta-feira (24) para uma extensa programação. A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (23), pela secretária de Comunicação Nayara Lessa.

De acordo com informações preliminares, Milton tem agendas a confirmar na Universidade Federal do Acre (Ufac), Associação de Ministros do Acre (AMAC), além de uma possível reunião com o governador Gladson Cameli.

O desembarque em Rio Branco, no Aeroporto Plácido de Castro, está previsto para acontecer às 9h, hora de Brasília. O retorno à capital federal está previsto para acontecer no mesmo dia.

Reportagem em atualização.