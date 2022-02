Morre Alberto Merched, interventor do Banacre no Governo Flaviano Melo

O economista acreano Alberto Merched, funcionário aposentado do Banco Central e interventor do extinto Banco do Estado do Acre (Banacre), durante o Governo Flaviano Melo, de 1989 a 1990, morreu neste domingo (6), em Brasília (DF).

A morte foi comunicada em redes sociais por uma das netas do economista, Mariana Macedo.

Alberto era pai da ex-modelo Inês Merched e fazia anos era radicado em Brasília. Sua morte foi de causas naturais. Há pelo menos dois anos ele vivia em cadeiras de rodas, como sequelas de doenças degenerativas.

Acreano de Rio Branco, Alberto Merched era de tradicional família pioneira na área de segurança privada no Acre. Inteligente e probo, fez carreira no Banco Central e sua morte, por cert,, deixa o Acre mais pobre. Será sepultado em Brasília.