Mulher de 36 anos morre enquanto se balançava na rede de casa

Uma mulher de 36 anos morreu enquanto se balançava na rede da sua própria casa. O acidente aconteceu na tarde de sábado, em Guarapari (ES). Claydiane Fick estava com a irmã na rede e colocou o cachorro da família no colo, quando a pilastra que sustentava a rede desmoronou e caiu em cima dela.

Leidiane Fick conta que a irmã esperava a hora do almoço quando foi deitar na rede. A irmã resolveu fazer o mesmo e foi ao lado oposto de Claydiane, que pegou o cachorro no colo, balançou a rede e o suporte se soltou da parede, além de arrancar parte do concreto.