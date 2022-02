Mulher morre após cair da garupa de bicicleta e bater cabeça em meio fio, em Cruzeiro do Sul

Um acidente de trânsito com uma vítima fatal foi registrado no final da manhã desta quarta-feira (09), na avenida Lauro Müller, em Cruzeiro do Sul. Uma mulher, até o momento não identificada, teria caído da garupa de uma bicicleta, batido a cabeça no meio fio e vindo a óbito.

De acordo com informações de populares, o acidente foi causado após, o jovem que estava conduzindo a bicicleta com a mãe na garupa, tentou desviar de um carro, a mulher se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no meio fio.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi acionada, mas a vítima acabou não resistindo aos ferimentos.