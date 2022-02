Mulher que tomou chá emagrecedor morre após rejeição de fígado transplantado

Segundo Márcia Cristina Oliveira, prima de Mara, o corpo da enfermeira rejeitou o fígado transplantado no último domingo (30), e ela estava à espera de um novo doador. De acordo com a prima, ela não tinha problemas de saúde prévios e não fazia uso de outros medicamentos.

Em entrevista ao g1, Márcia Cristina contou que sua prima foi internada com dores abdominais no último dia 18 no Hospital Santa Joana, onde estava trabalhando. Ela foi diagnosticada com problemas no fígado e seu quadro se agravou rapidamente. No dia 21, Mara foi transferida para o Hospital das Clínicas e passou a figurar na fila de espera por um transplante de fígado.