Nascido em família simples, Gustavo Marinho se torna o primeiro comandante Senamadureirense do CBMAC municipal

Oriundo do ramal Olho D’água, zona rural de Sena Madureira, o Tenente Gustavo Marinho entra para a história do município como sendo o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros natural de Sena. Ele foi aprovado em um concurso público para oficiais, fez o curso de formação no Estado de Goiás, com duração de dois anos, e depois regressou para o Acre. Trabalhou por algum tempo na capital até ser designado para Sena, sua cidade de origem, como sub-comandante. Com o transcorrer dos meses, foi designado para responder pelo comando do 6º BPCIF.

De origem simples, Gustavo Marinho sempre se dedicou aos estudos e foi através desse esforço que conseguiu aprovação em vários concursos públicos. “Lembro que minha primeira função foi de PM voluntário. Depois fui aprovado para Agente de Segurança e, em seguida, para Agente Penitenciário, ficando em primeiro lugar”, relembrou.

Em sua carreira vitoriosa, foi aprovado em um vestibular e cursou Física na Universidade Federal do Acre (Ufac). Antes de se tornar oficial do Corpo de Bombeiros, Gustavo Marinho exercia a função de professor no Ifac, garantida também por meio de concurso público. “Esse concurso do Ifac, concorremos com candidatos de outros Estados, eram três vagas somente e, felizmente, fui aprovado”, frisou.

O comandante senamadureirense relatou que durante o curso de formação, em Goiás, enfrentou algumas dificuldades, dentre as quais o distanciamento da família. “Essa foi a fase mais difícil por estar longe das minhas filhas. O curso de oficial durou 2 anos e eu passei 1 ano sem ver minhas filhas. O nosso contato era somente por telefone e chamada de vídeo via WhatsApp. Mas, foi possível superar e me sinto realizado no Corpo de Bombeiros”, salientou.

Ele acrescentou, ainda, que todas as aprovações em concurso foram frutos de muita dedicação. “Teve uma época que cheguei a estudar 20 horas por dia”, comentou.

Gustavo Marinho tem 36 anos de idade, concluiu mestrado em Ciências e, no Corpo de Bombeiros, tem duas especializações: Curso de operações e salvamento em desastres, feito em Goiás, e o curso de Resgate que realizou recentemente no Estado do Mato Grosso do Sul.

Mais do que ser o primeiro comandante senamadureirense da história do Corpo de Bombeiros local, ele também é um exemplo para a nossa juventude. Exemplo de quem venceu na vida através da educação.

