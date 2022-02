Navio Hospital Dr Montenegro segue para Marechal Thaumaturgo para atender ribeirinhos

Desde o dia 11 de janeiro o Navio Hospital Dr Montenegro saiu da cidade de Manaus com destino a região do vale do Juruá para ofertar atendimentos as comunidades ribeirinhas.

A equipe é composta por ginecologista, pediatra, cirurgião urologista, radiologista, clínico geral e também serviços de odontologia, com um total de seis médicos além da equipe de auxiliares.

O navio deve seguir pelos próximos dias com todos esses atendimentos para o município de Marechal Thaumaturgo. “Houve uma subida significativa do rio Juruá, então há a expectativa da gente começar um planejamento de uma provável subida neste sábado,12, à tarde, domingo de manhã ou a tarde, de tal forma que a gente leve um atendimento da equipe de saúde a Porto Walter e Marechal Thaumaturgo”.

Durante o deslocamento até Cruzeiro do Sul foram treze comunidades atendidas onde a equipe médica realizou mais de cinco mil atendimentos além da entrega de medicamentos.

Entre os atendimentos básicos prestados a equipe encontra atendimentos de alta e média complexidade que é possível ser realizado como explica o comandante do navio. “Enquanto a gente fica aguardando essa possibilidade de subida, o planejamento é feito junto com a secretaria de saúde do município de Cruzeiro do Sul e de regiões mais próximas de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Na primeira semana foi na comunidade da Liberdade que em três dias de atendimento foram atendidas três mil pessoas”.

A previsão é atender mais de 20 mil pessoas durante sua estada em Cruzeiro do Sul e região.