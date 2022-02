Neto Pessoa – Um artilheiro acreano na Malásia

Depois de brilhar com a camisa do paraense Clube do Remo, na Copa Verde de 2021, onde foi campeão e artilheiro, com nove gols, o acreano Neto Pessoa, cuja trajetória no mundo do futebol começou nos juniores do Plácido de Castro-AC, em 2012, trocou Belém pela cidade de Kota Kinabalu, numa ilha da Malásia, para jogar por uma temporada no time do Sabah FA.

Foi de lá, dos confins da Ásia, que ele me concedeu essa entrevista, explicando o momento da sua carreira e os motivos que o levaram a essa aventura internacional.

Como foi essa mudança sua para a Malásia?

Neto Pessoa – O gerente executivo do clube entrou em contato com os meus representantes e fez uma proposta. No momento eu tinha uma grande procura para jogar em times do Brasil, portanto sabia que era uma decisão muito difícil de se tomar. Mas acabei aceitando pelo lado financeiro do negócio. O que me foi ofertado no Sabah foi cerca de duas vezes mais da melhor oferta que eu teria no Brasil. Fechei um contrato de uma temporada e estou há cerca de duas semanas no país.

Como é o nome da cidade? Como é o clube? Tem outros brasileiros nesse time?

Neto Pessoa – A cidade se chama Kota Kinabalu, fica numa ilha de Bornéu. É uma cidade muito linda, de clima tropical, com uma mistura de culturas, onde predominam chineses, indonésios e malaios. A estrutura do clube é das mais básicas para exercer um futebol de alto nível, mas é um equipe que possui estádio e centro de treinamento de médio porte. Na equipe tem outro brasileiro, o Jackson, zagueiro que atuou no Fortaleza no ano passado. E tem outros três estrangeiros, sendo um coreano, um indonésio e um japonês. No momento o clube está tentando a contratação de um volante brasileiro.

Quais as suas perspectivas de ser titular?

Neto Pessoa – Tenho trabalhado muito forte individualmente pra atingir as metas do clube nas competições e também as minhas metas pessoais. Alcançando os objetivos, sei que isso pode abrir grandes portas para a minha projeção aqui na Ásia.

Como foi a sua passagem pelo Remo? E porque você não ficou lá?

Neto Pessoa – Ter jogado no Remo foi algo que marcou muito forte a minha carreira. Conquistei o respeito da direção do clube, assim como o carinho e a admiração da torcida. Eu diria que foi o clube com a torcida mais fanática e apaixonada que joguei até hoje. Queria muito ter dado continuidade, ajudar o clube a voltar para a série B, mas, ao mesmo tempo, tenho que resolver minha vida, tenho que pensar na minha família, e a vinda pra cá para Ásia foi pensando no melhor para eles. Quero um dia, se possível, voltar a vestir a camisa do Remo e ser campeão novamente.

Faça um breve retrospecto sobre a sua carreira (os melhores momentos e as maiores decepções até aqui).

Neto Pessoa – Minha carreira é fruto de muito trabalho e perseverança. É muito difícil um acreano ganhar destaque em equipes do grande eixo do Brasil. Tive que por muitas vezes trabalhar três vezes mais que jogadores da minha posição para ter vaga no time. Sempre tentei ser muito estratégico nas equipes que vou, ler os pontos fortes e fracos da equipe e trabalhar em cima disso. Tentei por algumas vezes largar o futebol, principalmente no início por questões financeiras. No início da minha carreira, joguei por algumas temporadas de graça, iludido por falsas promessas de pagamento pelos dirigentes dos clubes acreanos. No segundo semestre de 2016, por exemplo, eu me desliguei do Rio branco para virar atendente de telemarketing. Fiquei cinco meses nessa profissão, até receber o convite do professor Álvaro, onde ele me ensinou muita coisa sobre a minha posição, composição tática etc. Foi nesse momento que se deu a virada de chave da minha carreira.

Fale dos planos para o seu futuro no futebol.

Neto Pessoa – Bom, eu tenho 27 anos e creio que estou vivendo um dos meus melhores momentos na carreira. Sei que posso conquistar muita coisa grande ainda, jogar em times de maior expressão internacionalmente, e tenho trabalhado arduamente pra isso. Ainda tenho a mesma vontade de vencer de quando eu tava começando e isso me deixa muito esperançoso de conquistas maiores, de títulos, artilharia… Me tornar uma referência!

Fale da adaptação ao novo país (questões de clima, comida, língua etc.)

Neto Pessoa – Creio que essa e a parte do processo mais demorada e lenta quando você sai do seu país. Na Malásia tudo é diferente: a comida, os costumes, a língua, o próprio futebol… Tenho tentado me adaptar a todo esse novo ambiente, principalmente na questão profissional. Mas sei que tudo é questão de tempo, e espero o mais breve possível me sentir em casa!

Todas as camisas de Neto Pessoa

Plácido de Castro (AC) – 2012, 2013, 2014, 2015

Rio Branco (AC) – 2014, 2015, 2016

Andirá (AC) – 2015

Nacional de Muriaé (MG) – 2016

Atlético Acreano (AC) – 2017, 2018

ABC (RN) – 2019

Náutico (PE) – 2019

Ypiranga (RS) – 2020

Botafogo (SP) – 2021

Clube do Remo (PA) – 2021