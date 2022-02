Nível do Iaco subiu 32 centímetros nesta segunda-feira; famílias são removidas de suas casas

O nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, aumentou consideravelmente no período compreendido entre 5:48 horas da manhã às 15 horas. A elevação no volume das águas foi na ordem de 32 centímetros, saltando de 14,20 metros (manhã), para 14,52 metros no período da tarde. Esse nível está acima da cota de alerta que é de 14 metros.

Diante desse quadro, algumas famílias estão tendo que deixar suas casas e se abrigar em casas de parentes ou abrigos públicos. Um dos Bairros mais afetados é a praia do Amarílio. Porém, a enchente afeta também os moradores da invasão da Vitória, Segundo Distrito, Cafezal, Rua Piauó, Siqueira Campos, Benjamin Constant, entrada do Bom Sucesso e outros.

Nesta segunda-feira (21), integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena entraram em ação para ajudar nas mudanças.

De acordo com o Tenente Gustavo Marinho, comandante dos Bombeiros em Sena, os moradores que precisarem sair de suas casas por conta da cheia devem procurar a sede do Corpo de Bombeiros. “Na sala da Defesa Civil há um servidor da Prefeitura fazendo o cadastramento das famílias. Já temos servidores e veículos à disposição para ajudar nas mudanças”, adiantou.

O Ginásio poliesportivo Hermilton Gadelha Pessoa já passou a funcionar como abrigo público. No momento, três famílias se encontram no local.

Além do Hermilton Gadelha, a Escola Siqueira de Menezes e a quadra Aurino Brito também acolherão as famílias.

Fotos: ContilNet