Nível do Rio Acre está abaixo da média histórica para o período do ano, diz relatório

Com dados das Defesas Civis municipais, o relatório da Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI) desta sexta-feira (18) mostra o nível do Rio Acre em Rio Branco abaixo da média histórica para o mesmo período do ano.

Na leitura desta sexta-feira, as plataformas registraram elevação de nível na leitura das 7h, exceto no município de Brasileia e na capital Rio Branco.

De acordo com os dados, o Rio Acre na capital apresenta nível de 10,48m, estando abaixo da média histórica de 11,32m para o período.