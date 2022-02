Com as fortes chuvas deste fim de semana, o nível do Rio Acre em Rio Branco continua subindo. Na última atualização da Defesa Civil municipal, das 15h, o rio chegou a marca de 12,85 metros.

De acordo com Defesa Civil, foram 25 centímetros de elevação em três horas, elevando o cota de 12,60 metros para a atual, de 12,85. A cota de alerta do rio é de 13,50 metros, ou seja, no cenário atual faltam apenas 65 centímetros para que seja alcançada.

Veja o vídeo: