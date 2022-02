A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou na tarde do último dia 18, um veículo Fiat Palio abandonado na BR-317, no km 97, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Os policiais rodoviários federais estavam em ronda na BR-317 quando encontraram o veículo abandonado no acostamento e decidiram realizar uma vistoria no carro, acharam 7.006 maços de cigarro contrabandeados, de origem estrangeira. O veículo e os cigarros foram encaminhados para a Receita Federal.