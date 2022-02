No Raio-X, Eliezer lamenta beijo em Natália: ‘Eu consigo me superar’

Bom dia em dia de Prova do Líder no BBB 22! Hoje, com uma nova (ou não, quem sabe?) Liderança, um novo ciclo começa na casa mais vigiada do Brasil. E, como a gente já podia imaginar, os confinados falaram muito sobre isso no Raio-X desta quinta-feira, 10/02. Bárbara, que teve alguns atritos nesta semana, principalmente após o Jogo da Discórdia, já se sente ameaçada: “Hoje, tem Prova do Líder, e eu preciso pegar esse Líder. O povo que não estava se organizando começou a se organizar, e eu posso ser um dos alvos aí”.