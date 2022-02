Nos primeiros cinco dias de fevereiro, AC registrou quase 5 mil casos e 23 mortes por Covid-19

Nos primeiros cinco dias do mês de fevereiro, 4.614 pessoas testaram positivo para o coronavírus no Acre. No mesmo período, 23 pessoas morreram pela doença no estado, entre elas uma criança de apenas 10 anos de idade, que morreu 3 dias depois de ser internada no Hospital da Criança, em Rio Branco.

No último boletim, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, no sábado (5), 88 pessoas seguiam internadas no estado e os 10 leitos de Unidade de terapia Intensiva (UTI) disponíveis no Instituto Nacional De Traumatologia E Ortopedia (Into), todos estavam ocupados.

O médico infectologista Jenilson Leite, defende que apesar dos altos números de casos, a vacinação é o principal fator para a baixa internação, em um comparativo com a primeira e a segunda onda da doença.

“É um momento que acende o alerta, o número de notificações está cada dia maior, mas o número de internações e mortes não se compara com a primeira e segunda ondas, isso sobretudo por causa da barreira imunológica que a vacina criou no organismo das pessoas, porém é fundamental que todos nós sigamos tomando os cuidados e que o Governo e prefeituras sigam com a principal estratégia, que é vacinando as pessoas”, disse.

A situação é preocupante, pois o próprio Governo do Estado diz que prognósticos indicam que o Acre enfrentará o pico no número de casos na segunda quinzena de fevereiro.

Até este sábado (5), apenas 53,34% da população do estado estava com duas doses do imunizante contra a Covid-19. O número é baixo e faz do Acre um dos estado que menos avançaram na imunização, ficando atrás apenas de Amapá e Roraima.