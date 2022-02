Os quatro signos que se podem conectar com o passado este fim de semana

O segundo fim de semana de fevereiro de 2022 está mesmo aí e quatro signos do zodíaco em especial podem se conectar com o passado nos próximos dias, conforme explica um artigo publicado pelo jornal Metro World News.

Preste muita atenção:

Touro

A nostalgia estará na sua mente, sobretudo relativamente a relações amorosas. Para alguns, trata-se do começo de uma reconciliação – embora, tal não signifique que um relacionamento será retomado, mas terá um desfecho. Perdoar é importante e ajuda seguir em frente.

Gêmeos

As emoções são profundas e alguns assuntos do passado irão retornar. Tenha muita atenção para não se distanciar do presente e daquilo que realmente importa. A calma irá ajudá-lo a ter uma melhor comunicação e a esclarecer o passado. Evite remoer sentimentos de tristeza e tenha mais confiança em si próprio.

Virgem

A sensibilidade aumenta e aquilo que não ficou totalmente resolvido no passado pode voltar para assombrá-lo. Mantenha a serenidade e evite sobretudo fazer comparações. Aceite a chegada de novos caminhos e use o diálogo consciente para lidar com quem retorna. Ah! Não se deixe manipular.

Capricórnio

Procure não tropeçar nas mesmas pedras, que no passado o levaram a cair e a sofrer. Se atualmente está num relacionamento, privilegie momentos de mais felicidade e sinceridade com o seu parceiro. Lembre-se que é possível recomeçar e curar em 2022.