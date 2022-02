Paulinha Abelha: médicos levantam outra hipótese sobre o que causou a morte da cantora; saiba detalhes

Paulinha Abelha, vocalista da banda “Calcinha Preta”, morreu na última quarta-feira (24), aos 43 anos. Ela estava internada desde o dia 11 de fevereiro quando deu entrada no hospital com insuficiência renal. Nos últimos dias, ela já estava em coma gravíssimo e veio a falecer “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”.

Os médicos que acompanharam todo o caso de Paulinha concederam uma entrevista coletiva na última terça (22), e falaram sobre o que poderia ter causado o comprometimento das funções renais da cantora. Eles informaram que sabiam da prescrição de remédios para emagrecer que ela tomava.

“Foi prescrito e tinha acompanhamento de um profissional de saúde”, disse Ricardo Leite, diretor técnico do hospital que ela esteve internada. Os órgãos afetados foram encaminhados para uma biópsia, mas o resultado não conseguiu sair a tempo. A possibilidade de uma intoxicação pelos medicamentos diuréticos segue sendo válida. Porém, meningite e questões renais crônicas já foram descartadas.

Qual a outra hipótese dos médicos sobre a morte de Paulinha Abelha?

Segundo o jornalista João Alberto, do Diário de Pernambuco, uma outra possibilidade está sendo investigada sobre o que causou a intoxicação em Paulinha. As informações apontam que a terceira hipótese é a Síndrome de Haff, conhecida popularmente como “doença do sushi” ou “doença da urina preta”.

Ela acaba provocando uma lesão muscular que resulta no aumento de creatina fosfoquinase (CPK) no sangue. Em alguns casos, provoca o escurecimento da urina, variando entre vermelho a marrom. A causa pode ser a ingestão de peixes ou crustáceos contaminados.

O que é a Síndrome de Haff?

Conhecida como “doença do sushi” ou “doença da urina preta”, a Síndrome de Haff é uma doença caracterizada por fazer uma ruptura das células musculares. Rara, a crise tem cura se o paciente for diagnosticado rapidamente para o tratamento adequado.

Os sintomas são: dor e rigidez muscular intensa (principalmente nos braços, coxas e panturrilha), elevação na taxa de enzimas musculares, dormência, falta de ar, urina preta (semelhante a café).

De acordo com os médicos, a enfermidade é causada pela contaminação com uma toxina que se desenvolve em peixes e crustáceos que não são bem armazenados. Clique aqui para saber mais sobre a doença.

Como foi o enterro de Paulinha Abelha?

Como divulgado nas redes sociais, Paulinha teve dois velórios abertos em Aracajú. O primeiro aconteceu na última quinta-feira (24). Nele, os fãs e amigos puderam se despedir de perto da cantora. Clevinho Santos, o viúvo, esteve o tempo inteiro próximo do caixão. Já a amiga Silvânia Aquino, cantora do Calcinha Preta, precisou ser retirada do local após passar mal.

A segunda cerimônia aconteceu na última sexta (25), no município de Simão Dias, cidada natal de Paulinha. Muitos fãs também compareceram e houve muitas homenagens.

O enterro aconteceu no fim da tarde, e foi restrito para familiares e amigos. Ela foi enterrada no Cemitério São João Batista, e recebeu lindas homenagens em frente à igreja matriz da cidade. A mãe de Paulinha, dona Josefa Abelha, precisou ser medicada, mas não conseguiu permanecer no local.

Leia mais em Social 1.