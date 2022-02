Pesquisa afirma que jogos on-line alcançam US$ 1 bilhão em valor de mercado no Brasil

Há centenas de anos as pessoas jogam por dinheiro e diversão – e, desde a sua criação, os cassinos vêm ganhando novos adeptos. Com a tecnologia, esse tipo de conteúdo ficou mais fácil de ser acessado, já que não é mais necessário visitar os estabelecimentos presencialmente – com isso, hoje em dia, qualquer um pode acessar um site de cassinos através de um computador ou até mesmo de dispositivos móveis e se divertir sem esforço algum.

Estes avanços permitiram que o mercado de jogos de cassino, que já era popular, passasse a alcançar a marca de US$1 bilhão em valor de mercado no Brasil, de acordo com a pesquisa ‘O Mercado de Apostas Esportivas’, feita pelo portal Globo. Isso porque a legislação já permite a atuação de operadoras com sede no exterior por aqui, desde que o serviço seja prestado de forma completamente virtual.

Ainda segundo a pesquisa, os jogos favoritos dos brasileiros são o blackjack, roleta e jogos de mesa em geral. Destacando que existem opções de cassino com bônus de cadastro que oferecem essas modalidades e muitas outras, como o bingo e jogo do bicho. Além disso, elas dão saldos promocionais a novos jogadores após o cadastro, uma oferta imperdível para quem busca conhecer melhor essa indústria e aumentar as suas chances de vitória nestes sites.

Potencial

Com as inovações impulsionadas pela tecnologia, se espera que este setor tenha uma receita cada vez maior com o passar dos anos. Isso porque os brasileiros vêm pegando o gosto pelas opções disponíveis nestas plataformas, já que muitas delas oferecem até mesmo o jogo do bicho, que é bastante popular em nossa cultura.

Outra alternativa é o bingo, uma modalidade simples e intuitiva que não falta nesses sites e tem um benefício ainda maior: é possível comprar cartelas com alguns centavos e mesmo assim concorrer a boas premiações.

Vale ressaltar que muitos brasileiros não conhecem estas operadoras online e acabam deixando de arriscar por conta disso. Porém, um projeto de lei que legaliza os estabelecimentos físicos está em tramitação, e a expectativa é de que ele seja aprovado e popularize este tipo de jogatina, inclusive a que é feita em ambiente online.

Avanço da tecnologia

A crescente popularidade dos cassinos online e o seu potencial estão diretamente atrelados aos avanços tecnológicos de que o setor vem se beneficiando. Vemos que essas plataformas se aproveitam das inovações tecnológicas que vão surgindo para oferecer um melhor serviço ao jogador. Um exemplo é a realidade virtual e simulação, que hoje permitem aos usuários de sites de jogatina sentirem como se estivessem nos estabelecimentos luxuosos de Las Vegas mesmo sem sair de casa.

Muitos provedores também adaptaram os seus games para dispositivos móveis, já que a grande maioria das pessoas utiliza a internet através de celulares ou tablets. É possível encontrar sites de cassinos otimizados para telas menores ou até mesmo alguns aplicativos dedicados para Android ou iOS em suas respectivas lojas. Este tipo de ferramenta diminui o atrito para o jogador e permite que ele se divirta de qualquer lugar, a qualquer momento.

Além disso, há previsões de avanços futuros que melhorarão e muito a experiência dos usuários, como por exemplo a realidade aumentada e virtual atrelada à ideia de metaverso. No metaverso, será possível criar e controlar um avatar e visitar uma simulação do local ‘real’ de maneira completamente virtual.

Assim, o jogador pode acessar a sua plataforma de cassinos online favorita e escolher o jogo de sua preferência enquanto ‘caminha’ pelas salas e pelo local. De certa forma, o metaverso permitirá que você esteja virtualmente em Las Vegas ou Mônaco, por exemplo, podendo ter toda a experiência a um custo muito menor.