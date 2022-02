Pilotos da F1 apoiam cancelamento do GP da Rússia após ataque à Ucrânia

Seguindo a tendência de outras entidades e ligas esportivas, a Fórmula 1 decidiu cancelar o GP da Rússia da temporada 2022 – embora os organizadores locais defendam que a prova está de pé. A decisão foi tomada em resposta à invasão russa na Ucrânia e contou com amplo apoio dos pilotos, que também se pronunciaram em apoio à população ucraniana.

-Estamos observando os acontecimentos na Ucrânia com tristeza e choque, e esperamos por uma resolução sadia e pacífica para a situação. Na quinta-feira de tarde a Fórmula 1, a FIA e as equipes discutiram a posição do nosso esporte e a conclusão foi que será impossível realizar o GP da Rússia nas atuais circunstâncias – explicou a categoria.

A etapa estreou na F1 em 2014, no Circuito de Sochi. A cidade, que recebeu as Olimpíadas de Inverno de 2014 no mesmo Parque Olímpico em que se localiza o autódromo fica na costa do Mar Negro, a cerca de 1600 km da capital Moscou e 700 km das fronteiras ucranianas.

Na madrugada da última quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin autorizou a invasão à Ucrânia, com ataques registrados em diversas cidades do país, incluindo a capital Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zenlensky adotou a lei marcial no país e solicitou ajuda militar e humanitária. Até agora, 198 ucranianos morreram e mais de mil ficaram feridos.