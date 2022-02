Poderosos! Douglas Richer elabora lista dos 10 influencers acreanos mais populares no Instagram

View this post on Instagram

Celebridades acreanas como a ex-BBB e atriz Gleici Damasceno, que possui 5,7 milhões de seguidores, e o ex-Fazenda e campeão do Power Couple da Record, Marcelo Bimbi, com 656 mil seguidores no Instagram, Thiago Matheus (Acreana) com 815 mil seguidores, que ficaram famosos após suas aparições na TV aberta, também estão na lista dos nomes mais influentes do estado. Mas muita calma: esses nomes estão na corrida pelo destaque nacional, e quem sabe breve iremos vê-los na TV!

Não é novidade que a cada dia pessoas desconhecidas ganham espaços na internet e conquistam o público nas redes sociais. O Acre não é diferente das demais regiões: diversos nomes saem do anonimato e ganham destaque na web com a produção de conteúdo ou notoriedade por serem figuras polemicas.

