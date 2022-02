Polícia Civil prende homem por ameaça e agressão em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, foi dado cumprimento a mais um mandado de prisão preventiva, desta vez, em desfavor de J.N.D.M, de 33 anos, pelo crime de ameaça e vias de fato no âmbito da Lei Maria da Penha.

O suspeito já possuí passagem por tráfico de drogas, onde cumpriu pena no presídio Urso Panda, em Porto Velho, por ser pego com grande quantidade de drogas e foi preso em um ramal de difícil acesso onde estava homiziado.

Todas as prisões, 06 ao total, são decorrentes de violência doméstica e familiar contra a Mulher realizadas no mês de fevereiro do corrente ano estão inseridas no âmbito da operação resguardo, operação a nível federal que visa coibir esse tipo de prática delitiva.