Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta quarta-feira (23) a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, prendeu por força de mandado judicial, R.C.D.S, de 29 anos, condenado ao crime de estupro de vulnerável. A investigação apontou a localização do indivíduo que recebeu voz de prisão.

“Estamos com equipes que vieram de Rio Branco para otimizar os trabalhos no município de Cruzeiro do Sul e lograram êxito na prisão, fizeram todo o monitoramento, encontraram o suspeito e deram cumprimento ao mandado de prisão”, destacou o delegado Rômulo Carvalho.

A Polícia Civil estava monitorando a residência e nesta quarta-feira conseguiu prender o suspeito. A delegacia da mulher de Cruzeiro do Sul, está à disposição das vítimas que sofrem este tipo de crime, e trabalha na manutenção da segurança pública.