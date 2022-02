Polícia Civil rende dois homens que estupravam menina de 15 anos em Bujari

Em Bujari, município do entorno da Capital Rio Branco (AC), foram presos, na tarde da última terça-feira (1), dois homens que vinham sendo investigados por estupor de vulnerável. As prisões foram feitas por homens da Polícia Civil do Acre. A vítima dos abusos foi uma menina de 15 anos de idade. A Polícia não informou as iniciais nem a idade dos acusados.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, os abusos ocorriam desde que a vítima tinha 13 anos de idade. O crime ainda tem o agravante que os acusados agiam em conjunto no cometimento do ato e sempre com emprego de violência extrema e ameaça.

A Polícia Civil, após ter conhecimento dos fatos, deu inicio as investigações colhendo elementos comprobatórios indeléveis que por sua vez subsidiaram o inquérito policial e representou junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dos acusados. O pedido foi deferido com a expedição dos mandados.

O trabalho da Policia Civil conseguiu prender, em menos de uma semana, os dois envolvidos no crime de estupro e coloca-los à disposição da justiça. A vítima foi encaminhada ao conselho tutelar para assistência médica e psicológica e seguira sendo assistida por uma equipe de profissionais da área de saúde.