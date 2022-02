Ponte de Sena deve ter mais de 200 metros e está orçada em mais de R$ 30 milhões; veja cronograma

A obra da Ponte de Sena Madureira, no interior do Acre, deve iniciar após a emissão da ordem de serviço, que deve ser feita em fevereiro, mas sem data definida até o momento. A previsão de duração da construção da ponte é de 2 anos, sendo uma das prioridades do governo, de acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

A ponte, que será construída sobre o rio Iaco, no bairro Segundo Distrito, é um sonho de muitos moradores do município há gerações, principalmente residentes do bairro que será atendido com a finalização da obra.

Com 232 metros de extensão e rampas com 252 metros, a construção será uma obra no valor de R$36.000,000,00, que será feita pela Construtora Cidade, empresa que venceu a licitação, segundo o informações do Deracre.