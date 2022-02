Praticantes de Aikido de Centro Cultural de Rio Branco realizam rifa para trazer Herbert Sensei

Orientados por Leonardo Pereira, praticantes de Aikido do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, em Rio Branco, decidiram realizar uma rifa para trazer Herbert Pisano, o Ran Ichi Sensei, para o Acre, a fim de realizar cursos, treinamentos e atendimentos com acupuntura. A rifa custa R$2,00 e o prêmio é um valor de R$200,00.

De acordo com Leonardo Pereira, instrutor de Aikido do Centro Cultural Thaumaturgo Filho, Herbert Ran Ichi vem ao Acre para difundir a arte marcial, que já vem de uma caminhada por algumas cidades brasileiras. “O sensei vem ao Acre para treinamentos e além disso, preocupado com o índice de feminicídio no estado, ele também propõe um curso de defesa pessoal para mulheres”.

A chegada de Herbert está marcada para o início de março e durante os dez dias que ficará no Acre, o professor deve realizar atendimentos de acupuntura na Farmácia Vitória-Régia. De acordo com outra aluna, Tanya Regina, o professor aprendeu a técnica de medicina alternativa no Japão.

Tanya conta que, para realização do curso, ela busca patrocínios para conseguir proporcionar um curso grátis para as mulheres, com 20 vagas, , que acontecerá na Casa da Amizade, mas caso não ocorra, o curso terá um valor de inscrição, mas chama as mulheres para participar, pois acredita ser importante.

“Acho interessante que as mulheres participem desse curso, pois nós ficamos muito expostas à violência como feminicídios e também os assaltos na nossa cidade e se a gente souber se defender, ajuda muito, mas se defender com técnica, sem nos machucar, por isso estou engajada”, conta Tanya.

A rifa será sorteada dia 07 de maio, no dia do curso para as mulheres e para comprar basta entrar em contato com a Tanya pelo telefone (68) 99206-2599.

“Eu vi no Aikido que a arte é voltada para defesa pessoal e eu relutei muito porque não sou fã de artes marciais, prefiro algo como aeróbica, mas eu penso na defesa. Conheço o Aikido há mais de um ano, mas comecei a treinar a pouco tempo”, diz Tanya.

Segundo o instrutor Leonardo, em muitos anos de treino, percebeu que mulheres têm muito mais facilidade do que os homens em aprender técnicas, uma vez que os homens levam, na maioria das vezes, pelo lado da força e, por isso, Aikido é uma arte marcial interessante para mulheres.

Aikido

É uma arte marcial criada no Japão após a Segunda Guerra Mundial, pelo mestre Morihei Ueshiba. Essa arte marcial foi criada para ser utilizada como um recurso de defesa pessoal. O Aikido chegou ao Brasil em 1963 e desde então tem sido praticado por pessoas no país inteiro.