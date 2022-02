Prefeito de Rio Branco acompanha atendimento da Ricco como passageiro do ônibus e recebe carinho dos usuários do transporte

Acompanhado do assessor especial de Articulação Institucional da prefeitura, Hélder Paiva, do superintendente da RBTrans, em exercício, Francisco José Benício Dias, diretor-presidente da Emurb, José Assis, e da vereadora Lene Petecão, o prefeito Tião Bocalom visitou, na madrugada desta segunda-feira, 14, a empresa de ônibus Ricco Transporte e Turismo Ltda, na BR-364.

Depois, o gestor seguiu num coletivo para a parada final da linha Santa Maria/Vila Acre. Durante o trajeto Tião Bocalom cumprimentou e conversou com os usuários. Em seguida, continuou a viagem até ao terminal urbano onde caminhou pelas plataformas, conversou com os usuários do transporte coletivo e confirmou as melhorias que a prefeitura está implementando no sistema.

Alguns passageiros da linha Santa Maria comentaram sobre a qualidade dos ônibus. “Estava esperando isso há muito tempo. A gente esperava uma hora, uma hora e meia na parada e não passava nenhum ônibus. Quando passava vinha superlotado. A esperança, agora, é melhorar, mesmo. Se Deus quiser, vai melhorar”, salientou Osvaldo Ribeiro.

Como Osvaldo, a passageira Ilda da Silva falou da sua satisfação com as mudanças implementadas pela gestão municipal. “Agora a gente está se sentindo confortável, pois não há mais superlotação. A expectativa é boa. Agora está melhor”, frisou.

A vereadora Lene Petecão destacou o empenho do prefeito Tião Bocalom e a importância de melhorar o transporte público. “Era o grande desafio da gestão, que diminui o preço da passagem. Estou satisfeita e vou continuar fiscalizando. O prefeito está de parabéns, pois lá atrás ele havia dito que iria resolver, que abriria a caixa preta do sistema e abriu”, elogiou a parlamentar.

O superintendente em exercício da RBTrans lembrou que se trata de uma longa caminhada e que a gestão deu um importante passo no sentido de ofertar um serviço de qualidade ao cidadão.

“A bonança começou a chegar. Andei em um ônibus limpo, organizado, seminovo, cumprindo horário direitinho. O usuário, agora, realmente pode contar com um transporte de qualidade. E é isso que estamos buscando, atender a população com o que ela precisa como pagadora de impostos”, concluiu Francisco Benício.

“Neste momento, começamos a ver que estamos mudando, de verdade, aquele modelo, aquele sistema antigo de transporte coletivo que havia em Rio Branco, onde não se tinha horário, onde os ônibus eram muito velhos e, aos poucos, estamos organizando. A empresa Ricco chegou para operar 31 linhas e já dá para ver que a qualidade começou a melhorar. É isso que a gente precisa. O usuário do sistema merece respeito”, enfatizou Tião Bocalom.