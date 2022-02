Presidente do Cidadania no Acre assina manifesto contra federação com PSDB; partido também é cobiçado por PDT e Podemos

Quiprocó

O assunto federação tem virado uma verdadeira dor de cabeça para muitos partidos que vem tentando se viabilizar para o pleito que se aproxima. O Cidadania, partido comandado nacionalmente pelo ex-comunista Roberto Freire se meteu no olho de um furacão. Cobiçado por ao menos três partidos para se juntar em federação, o Cidadania vem enfrentando resistência interna para cravar uma união.

Tucanato

Se até ontem as conversas entre os presidentes de PSDB e Cidadania, os pernambucanos Bruno Araújo e Roberto Freire, caminhavam na direção de uma união entre os partidos, hoje a coisa azedou, 12 presidentes estaduais do Cidadania assinaram um manifesto contra a união, entre eles o presidente do partido no Acre, o pré-candidato ao Governo do Estado, David Hall. Os dirigentes se posicionaram contra a aliança com os tucanos por questões ideológicas ou de disputas regionais. “Reiteramos nosso apoio à pré-candidatura do senador Alessandro Vieira (SE) à Presidência da República pelo Cidadania e a disposição de dar continuidade aos entendimentos com o Podemos e PDT com objetivo de construir uma federação de partidos”, diz um trecho da nota pública.

Votação

Também nesta terça, a direção executiva nacional do Cidadania se reuniu para deliberar um posicionamento sobre a formação de uma federação, mas sem consenso, a decisão vai ficar para depois. Na votação pró-aliança com os tucanos, defendida pelo presidente Roberto Freire, foram dez votos a favor, dez contrários e uma abstenção, na votação pela aliança com o Podemos, que tem apoio do líder do partido na Câmara Federal, Alex Manente (SP), foram nove votos a favor, 11 contras e uma abstenção. Já no caso do PDT, foram apenas sete votos favoráveis.

Decisão

Como nenhum dos três partidos que querem se unir ao Cidadania em uma federação teve maioria de votos na Executiva, o diretório nacional volta a se reunir para votar sobre cada uma das alternativas em 15 de fevereiro. Internamente comenta-se que há uma tendência de aliança com o PSDB, já que São Paulo e Pernambuco, estados com maior peso no quórum de votantes, defendem essa federação.

Pré-candidaturas

Independente da escolha do Cidadania com quem vai se federar, a situação dos pré-candidatos ao Governo e Senado no Acre fica complicada. PSDB, PDT e Podemos são da base de Gladson, e muito provavelmente não vão abrir mão de apoiar a reeleição do governador para apostar em candidaturas próprias. Nacionalmente a situação também é complicada para o senador Alessandro Vieira, pré-candidato a presidência pelo Cidadania, já que os três partidos que querem se federar com o Cidadania também tem pré-candidatos: Ciro Gomes pelo PDT, João Doria pelo PSDB e Sergio Moro pelo Podemos.

De volta

Os deputados estaduais retornaram as atividades na Assembleia Legislativa do Acre nesta terça-feira (1), só que de forma virtual, devido ao aumento no número de casos de infectados pelo coronavírus no estado. Apesar de virtual, a primeira sessão do ano foi bem movimentada.

Mensagem

Como de costume, na primeira sessão do ano da Aleac, foi lida a mensagem do governador, só que desta vez, de forma virtual. Quem representou Cameli (PP) foi o secretário de Governo Alysson Bestene, já o conteúdo da mensagem foi lido pelo diretor executivo do Gabinete do Governador, Jefson Dourado.

Agradecimento

Na mensagem, Gladson agradeceu aos deputados pela atuação em 2021, alegou que assumiu um governo desorganizado e teve que restabelecer a ordem, pagando dividas deixadas pelo antigo governo e reafirmou que nos próximos dias, assim que finalizar estudos econômicos, anunciará o aumento salarial para todos os servidores públicos.

Debute

O vereador de Rio Branco, Samir Bestene (PP), conseguiu atingir bons números no seu primeiro ano do primeiro mandato na Câmara de Vereadores da Capital. De acordo com o vereador, foram 49 ofícios solicitando serviços, 12 requerimentos, 4 projetos de Decreto Legislativo, 3 projetos de Lei Ordinária, 2 anteprojetos de lei, mais de 120 visitas a bairros e cerca de 300 indicações de melhorias no bairros. Um bom debute.

Retorno

Por falar no parlamento municipal, as atividades da Câmara de Vereadores de Rio Branco estão programadas para voltarem amanhã, com a primeira sessão de 2022. Mesmo com a pandemia voltando a assustar o acreanos, e diferente da Aleac, as atividades no parlamento municipal serão presenciais.

Justificou

A justificativa para a volta presencial dos vereadores, segundo o presidente da Câmara, o vereador N. Lima (PP), é que não há aglomeração, já que apenas 17 vereadores e mais dois profissionais ficam no plenário. N. Lima também quer aumentar em um dia a frequência dos vereadores na Casa, de duas para três sessões semanais.

Psol digital

O pré-candidato ao Senado pelo Psol, o advogado Sanderson Moura, divulgou hoje nas redes sociais que o partido já está se preparando para o pleito de outubro, pelo menos quando o assunto é a parte digital da campanha. Com a foto de um cenário que lembra um estúdio para gravação de podcasts, o advogado escreveu: “Estamos preparando nossas estruturas digitais para sermos protagonistas do processo político em 2022”. A julgar pela última campanha municipal em São Paulo, quando o Psol chegou ao segundo turno com Guilherme Boulos, com um forte aparato digital e muitos acertos estéticos, o Psol daqui também pode surpreender.