PRF prende homem foragido da Justiça no interior do AC

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF/AC) prendeu, na manhã desta quarta-feira (16) no município de Senador Guiomard, um homem com mandado de prisão em aberto.

A equipe da PRF seguia com a fiscalização rotineira no quilômetro 97 da BR-317 quando abordou o condutor de uma motocicleta modelo Honda CG 160 Titan.

Após consulta nos sistemas, os policiais rodoviários constataram que havia mandado de prisão em aberto para o abordado.

Com a abordagem imediata, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Senador Guiomard para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Com informações da assessoria de comunicação da PRF/AC.