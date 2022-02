Primeira família atingida pela cheia do Rio Acre é resgatada; previsão é de mais chuvas

A Defesa Civil da capital acreana já resgatou a primeira família afetada pela cheia do Rio Acre, nesta segunda-feira (21).

O grupo reside no bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito da cidade. Além dessa família, outras seis estão sendo monitoradas pelo órgão e podem deixar as suas casas a qualquer momento.

Com 13,90 m, o afluente está a 10 cm da cota de transbordamento, que é 14 m. A última medição foi realizada às 15h desta segunda-feira.

Ao todo, quatro bairros já foram atingidos pelas águas: 6 de Agosto, Base, Habitasa e Ayrton Sena.

O coronel Cláudio Falcão, representante da Defesa Civil, disse à reportagem do ContilNet que a expectativa é de mais chuva para os próximos dois dias.

“A previsão é de chuvas intensas até o dia 23. A partir desse dia, é provável que haja uma queda no volume de água”, explicou.

A Prefeitura de Rio Branco já construiu 30 alojamentos no Parque de Exposições Wildy Viana e providenciou outros 50 em uma área externa.