Professor da UEA suspeito de traficar órgãos humanos irá contribuir com investigação, diz defesa

O professor envolvido no caso vai ser investigado pela polícia por tráfico internacional de órgãos. Se condenado, o investigado poderá responder, na medida de sua responsabilidade, com pena de até 8 anos de reclusão.

De acordo com o delegado Igor de Souza Barros, que está à frente do caso, a Polícia Federal identificou que o homem é acostumado a receber encomendas desse tipo:

O homem, inclusive, já visitou a Amazônia em 2016. Na ocasião, ele disse que esteve em uma aldeia de índios yagua, no Vale do Javari, mas o grupo indígena se localiza próximo do município de Tabatinga, na fronteira com o Peru e a Colômbia.