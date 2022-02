Raças de cães potencialmente perigosas para ter cuidado; se liga na lista

A presença de cães sempre geram dúvidas sobre a segurança; ainda mais se for um bichinho que não é do nosso convívio. É bem verdade que às vezes é necessário tomar cuidado com algumas raças. Nesse sentido, o Blog My Pet, da Folha Go de hoje, 14 de fevereiro, te dá uma lista de raças de cães perigosas para tomar cuidado no dia a dia.

O que define um cachorro potencialmente perigoso? Em primeiro lugar, a Polícia de Segurança Pública define como cachorro potencialmente perigoso de acordo com os seguintes critérios: Ter mordido, atacado ou ferido uma pessoa;

Tenha ferido gravemente ou morto outro animal fora da propriedade do tutor;

Ter sido declarado como tal pelo seu detentor;

Tenha sido considerado como tal pela entidade competente devido ao seu comportamento agressivo. Além disso, as características de determinada espécie, comportamento agressivo, tamanho e potência da mordida também interferem na classificação. Raças de cães perigosas Malamute do Alaska Bem, como o nome já revela, essa é uma raça adaptada aos locais frios. Além disso, essa é a raça de cachorro mais próxima aos lobos. Nesse sentido, eles são resistentes e agressivos; assim como os lobos eram. Desse modo, a raça é de porte médio e chega aos 62cm, além de 37kg; assim, é evidente o quão forte essa raça de cão pode ser. Raças de cães perigosas: Chow-Chow Apesar da fofura que seus pelos de leão passam, a periculosidade da espécie está no territorialismo; assim, a aproximação de pessoas estranhas pode ser uma ameaça para eles, que não hesitarão em atacar. Doberman Pinscher Nesse sentido, vai depender muito da personalidade do cão; mas, em geral, eles respondem agressivamente à correções físicas. Sendo assim, quando vir um desses por aí, não mantenha contato físico a menos que o tutor do cachorro dê autorização. Agora, você conhece um pouco sobre o temperamento das raças de cães perigosas. Lembre-se de que eles não agem com agressividade por querer; mas porque foram condicionados ou faz parte da sua natureza, então não os puna com mais agressividade!