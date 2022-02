Rio Branco: confira locais de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, vai disponibilizar nove pontos de vacinação contra a Covid-19, em Rio Branco nesta segunda-feira (14) das 8h às 16h.

A vacina para as crianças de 5 a 11 anos estará sendo aplicada em sete pontos das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Para quem tomou a primeira dose da vacina Janssen há 2 meses ou mais a Urap Vila Ivonete estará exclusiva para aplicação da dose de reforço. Neste caso, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação para comprovação.

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas do pai ou da mãe ou de um adulto responsável legal e apresentar cartão do SUS + RG ou cartão do SUS + CPF.

A aplicação da segunda dose da Coronavac só está sendo feita mediante agendamento pelo número 3227-3165.

Pontos de vacinação

Crianças de 5 a 11 anos

– USF Gentil Perdomo da Rocha – Bairro Esperança

– USF Maria Verônica – Preventório;

– USF Dr. Mário Maia – bairro Cidade Nova;

– USF Maria Áurea Vilela Santos – bairro Cadeia Velha;

– USF Vitória – bairro Vitória;

– USF Raimundo Moreira – Trav. Jacó, bairro João Eduardo II;

– USF Platilde Oliveira – Rua Rio de Janeiro, bairro Tancredo Neves.

Reforço para pessoas que tomaram a 1ª dose da Janssen há 2 meses ou mais

– Urap Vila Ivonete.

12 anos ou mais 1ª e 2ª dose Pfizer e dose de reforço

– Urap Eduardo Assmar;

– Urap Rozangela Pimentel;

– Urap São Francisco;

– Urap Hidalgo de Lima;

– Urap Ary Rodrigues;

– Urap Bacurau;

– Policlínica Barral Y Barral;

– Urap Vila Ivonete.

2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

– Urap São Francisco;

– Urap Bacurau;

– Urap Vila Ivonete;

– Policlínica Barral y Barral.