Rio-branquense é o único contemplado do Norte em promoção da Ultra Popular e recebe mais de R$ 10 mil

A promoção “1 Real em Compras”, da rede de drogarias Ultra Popular, resultou em um ganhador de Rio Branco (AC) que, atualmente, reside em São Paulo (SP). O sortudo, que se chama José Pereira Pessoa Júnior, e que levou consigo o valor de R$ 10,1 mil reais equivalentes a uma moto, comprou na filial localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana e acabou sendo o único contemplado da região Norte entre as mais de 800 unidades espalhadas por todo o Brasil.

Segundo o gerente da filial premiada, Jacson Alves de Lima, que acabou representando, de forma simbólica, o ganhador que atualmente mora em São Paulo (SP), esta foi a primeira vez, em três anos de promoções, que saiu um ganhador da capital. Nas últimas vezes, os sortudos saíram do interior do estado. Contudo, é importante destacar que o cliente já recebeu o cartão com o valor para usar como quiser, tendo em vista que ele optou pelo valor em vez do veículo.

“É de muita alegria termos um sortudo da nossa unidade, ele acreditou nos nossos produtos e no nosso atendimento, e a sorte bateu na porta dele. Todo ano tem a promoção, e é um incentivo para que os clientes comprem e tentem a chance de ganhar, igual ele que levou uma bolada de R$10 mil. Dessa filial foi a primeira vez que ganhamos, e inclusive da região Norte nós fomos os únicos sorteados”, frisou.

VENDEDOR TAMBÉM GANHA

A promoção “1 Real em Compras”, promovida pela rede de drogarias Ultra Popular, objetiva para além de proporcionar satisfação aos clientes. Ela visa fazer também com que estes possam ter a esperança de melhorar de vida. Em todo o Brasil, mais de R$2 milhões em prêmios foram distribuídos na edição de 2022. O período desta promoção foi de 04 de outubro de 2021 até 30 de janeiro deste ano, com sorteio marcado para o dia 05 de fevereiro, com a extração da utilização da Loteria Federal.

No Acre, a vendedora ‘pé-quente’ foi Eclésia Matos, que trabalha na rede de drogarias há seis anos e que, por ter sido a contemplada, levou uma bonificação de, aproximadamente, R$3 mil. Para ela, a sensação é de gratidão por ter seu trabalho reconhecido.

“A sensação é a melhor, muito boa, é um prêmio que veio em boa hora. Me sinto muito feliz e grata e já sei o que vou fazer com o valor: pagar umas contas e comprar um celular novo, com certeza”, falou.

PROMOÇÃO

O sistema de participação era bem simples: bastava comprar qualquer produto não medicamento a partir de 1 real, e a cada R$20 em compras, as chances triplicariam. 60 motos, 10 carros e uma casa no valor de R$300 mil, todos pagos em cartões pré-pagos, estavam em jogo. Os atendentes que fizerem as vendas premiadas também tiveram bonificações equivalentes.

No ato da compra, o consumidor precisava fazer um cadastro como cliente-fidelidade, que poderia ser feito nas drogarias ou por meio do aplicativo Ultra Popular, disponível em Android ou iOS.

Vale destacar que a promoção, que ocorre todos os anos, era válida apenas para produtos de higiene pessoal, fraldas, cuidados com o bebê, entre outros. Os medicamentos não entram no rol de produtos pois segundo o Decreto nº 70.951/72, não é permitido veicular venda de remédios a sorteios de quaisquer naturezas. A cada 1 real, o cliente ganhava um número da sorte, que poderia ser verificado por meio do próprio aplicativo ou pelo site. Na última edição, o contemplado foi Getúlio Silva, de Cruzeiro do Sul.

DROGARIAS

Com mais de 800 filiais espalhadas pelo Brasil, as drogarias Ultra Popular têm um histórico de aprovação com os clientes que procuram os serviços da empresa. Somente no Acre, o Grupo J Cruz, genuinamente acreano, vem contribuindo com o desenvolvimento do Estado do Acre há mais de 20 anos, e tem 33 lojas em todo o estado, incluindo Drogarias Ultra Popular, Farmácia do Consumidor, Hoje Cosmetics e a distribuidora Hoje. Só de Drogarias Ultra Popular são 17 lojas nas cidades de Rio Branco, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul.