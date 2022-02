Rio Juruá ultrapassa cota de alerta: “Estamos prontos e muito ligados no comportamento das águas”, diz prefeito

O prefeito Zequinha Lima (PP), disse, no início da noite desta terça-feira (22), que o Rio Juruá já ultrapassou a cota de alerta em Cruzeiro do Sul. “O nosso “Juruazão” tá subindo e já ultrapassa a cota de alerta”, escreveu o chefe do executivo municipal em sua página, no Facebook.

O prefeito reuniu sua equipe nesta tarde e disse que já está com o plano de contingência pronto e com todas as equipes preparadas. “Nós já nos reunimos, estamos com o plano de contingência aprovado e com todas as equipes preparadas para – caso seja necessário – ajudar a amenizar o transtorno e o sofrimento das pessoas que estão sobre a ameaça de mais uma alagação”.

Zequinha diz que a experiência de outras enchentes já os deixou capacitados para agir com rapidez em caso de necessidade. “Toda a experiência que acumulamos no ano passado, na maior alagação da nossa história, nos deixa ainda mais preparados para agir com rapidez e eficiência. Estamos prontos e muito ligados no comportamento das águas durante as próximas horas”, finalizou.