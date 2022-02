Rússia envia navios de guerra para o Mar Negro; veja o vídeo

Desde o fim da União Soviética , vários países do leste europeu, que eram repúblicas soviéticas, passaram a fazer parte da Otan e/ou da União Europeia — o que Putin não aceita. Mas a Otan e os países ocidentais se negam a aceitar as exigências russas.

A Rússia exige mudanças nos arranjos de segurança da Europa, incluindo a promessa de que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) nunca aceitará a entrada da Ucrânia , na aliança militar dos países ocidentais.

Mas Putin não mencionou tais concessões ao falar com a imprensa após a reunião com Macron , que durou seis horas no Kremlin (a sede do governo russo).

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de reunião em Moscou com o presidente da França, Emmanuel Macron, em 7 de fevereiro de 2022 — Foto: Sputnik/Kremlin via Reuters

Essa autoridade francesa disse também que o presidente russo concordou que as tropas que participam do exercício militar em Belarus seriam retiradas assim que eles terminassem.

A escalada de tensão ocorre em meio à visita do presidente da França , Emmanuel Macron , à Rússia e à Ucrânia . Ele se reuniu em Moscou na segunda com o presidente russo, Vladimir Putin , e em Kiev nesta terça com ucraniano, Volodymyr Zelensky .

O Ministério da Defesa russo afirmou que o movimento já estava pré-planejado, segundo a Interfax. No mês passado, o país anunciou que sua Marinha realizaria um amplo conjunto de exercícios em janeiro e fevereiro, envolvendo todas as suas frotas, do Oceano Pacífico ao Atlântico.

