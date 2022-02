Saiba como deixar seu WhatsApp offline e indisponível aos contatos

A plataforma de mensagens instantâneas do WhatsApp é uma das mais utilizadas, mas ainda apresenta algumas limitações. Um dos exemplos é não oferecer uma ferramenta que lhe proporcione ficar offline e indisponível para contatos. Versões paralelas que imitam o WhatsApp oferecem todas as ferramentas que a plataforma original não tem. Porém, essas versões não são recomendadas, haja vista que o WhatsApp pode até bloquear sua conta.

Existem alguns truques que podem ajudar a evitar que as pessoas possam te ver online. São algumas formas de se manter com mais privacidade e evitar certos incômodos. Existem aplicativos que ajudam nesste processo, mas não são as únicas formas de você ficar indisponível. Confira.

Formas de ficar offline e indisponível no WhatsApp

Aplicativo Unseen

O aplicativo é uma plataforma externa que permite ter acesso ao WhatsApp e suas mensagens sem que necessariamente esteja disponível. As mensagens podem ser respondidas por intermédio da tela do aplicativo Unseen.

Qualquer mensagem que você receber em aplicativos como o próprio WhatsApp, Messenger ou Instagram, poderá ser visualizada neste aplicativo, mantendo você indisponível no original.

Modo avião

Caso queira visualizar uma mensagem sem que as pessoas possam lhe ver online e disponível, um dos segredos é recorrer ao modo avião. Nele, você não fica exposto como online e, desse modo, consegue ver as últimas mensagens.

Aplicativo Flychat

Com o modus operandi parecido com o do Unseen, o aplicativo Flychat atua basicamente com as notificações de novas mensagens em “balões” e permite que você possa responder e interagir sem a necessidade de entrar no WhatsApp.