Saiba por que mãe de Tiago Abravanel não é tão ligada a Silvio Santos

Nesta terça-feira (1/2), Tiago Abravanel desabafou em conversa com outros participantes do BBB22 sobre seu lugar na família de Sílvio Santos, patriarca do SBT. O brother chegou a comentar que não possui relação afetiva com sua família materna e que seu avô foi a apenas um aniversário do ator em toda a sua vida. Para entender um pouco mais sobre uma das famílias mais importantes desse país, a coluna LeoDias pesquisou a fundo para explicar toda essa árvore genealógica para você.

Filhas de Sílvio Santos

Antes de chegarmos a Tiago, é importante saber a origem da família. O dono e apresentador do SBT tem 6 filhas divididas em dois casamentos. As duas primeiras, Cíntia, mãe do participante do BBB22, e Sílvia, são do primeiro matrimônio de Silvio Santos, com Maria Aparecida, a Cidinha, que faleceu em 1977 vítima de um câncer. É importante frisar que Silvia Abravanel, irmã caçula de Cíntia e tia de Tiago, foi adotada pelo casal. Entenda

As duas possuem trajetórias diferentes dentro dos projetos do pai: enquanto Cíntia se afastou dos negócios da televisão, Silvia é apresentadora do programa Bom Dia & Companhia desde 2015. A irmã mais velha optou por trabalhar como artista plástica e administrar os negócios culturais da família. A mãe de Tiago Abravanel também possui uma carreira no teatro, tendo dirigido peças infantis e administrado o extinto Teatro Imprensa, que pertencia ao conglomerado do pai.

Do outro casamento, com Íris Abravanel, surgiram as outras quatro filhas de Sílvio Santos: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Este é o lado da família que o dono da emissora apresenta conexões mais firmes, com todas envolvidas nos projetos do SBT e possuindo um convívio familiar mais constante.

Dentre as quatro, a que mais se destaca é Patrícia Abravanel. Com mais tempo de TV que as irmãs, ela é vista por muitos como a herdeira do legado do pai na televisão. Foi com ela que Tiago Abravanel teve atritos após falas consideradas homofóbicas por parte da apresentadora. O desentendimento foi exposto após publicação de Tiago nas redes sociais. Durante o desabafo com outros participantes nesta madrugada, o neto de Sílvio Santos chegou a dizer que era capaz de a tia nem ter seu telefone.

Netos de Sílvio Santos

Além de Tiago, o patriarca do SBT tem outros 12 netos. Lígia e Vivian são irmãs do brother e filhas de Cíntia. Os três são os netos mais velhos que Senor Abravanel possui. Sílvia Abravanel tem duas filhas, frutos de dois casamentos diferentes: Amanda e Luana.

Já Patrícia, casada com o ministro das comunicações, Fábio Faria, tem três filhos: Pedro, Senor e Jane. Daniela, assim como a irmã Patrícia, também possui três filhos de um único casamento: Lucas, Gabriel e Manuela. Renata é a mãe mais jovem da família, com dois filhos pequenos: Nina e Davi. Rebeca, casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, ainda não teve filhos.

Dentre todos os netos de Sílvio, Tiago é o que tem a carreira na televisão mais consolidada, além de apresentar programas como o Teleton e Famílias Frente a Frente na tela do SBT, e Popstar, na tela da TV Globo. O participante do BBB22 também atuou em novelas nas duas emissoras.

Apesar do desabafo e dos atritos com os familiares, as redes sociais oficiais do SBT felicitaram o brother após a vitória na prova do líder na última quinta-feira (27/1). Ainda assim, as falas de Tiago devem estremecer os bastidores da emissora da família brasileira nos próximos dias. A coluna LeoDias estará atenta aos próximos acontecimentos.